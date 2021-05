Veronica Peparini oltre alla sua bravura nella danza fa sognare con la sua bellezza al naturale. Uno degli ultimi scatti manda in tilt

Veronica Peparini è una dei grandi nomi dell’universo di Amici. Il talent show di Maria De Filippi si appresta ad arrivare alle battute finali. Ormai manca solo la finale e un altro anno di scuola, di studi e di esibizioni volge al termine. Veronica, coreografa e ballerina, quest’anno è in coppia, per la sua squadra, con un’altra donna super bionda, Anna Pettinelli. Le due hanno due allievi rappresentanti in finale e ne sono molto orgogliose.

La coreografa che è maestra di danza già da alcuni anni nella scuola di Amici è stata a lungo criticata per la sua storia d’amore con il ballerino ed ex allievo di Amici Andreas Muller. La differenza d’età tra di loro è evidente ma i due sono affiatatissimi. La Peperini, sorella di Giuliano che in passato è stato direttore artistico del serale del programma di Canale 5, è stata sposata con il collega Fabrizio Prolli. I due hanno dato alla luce due figli: Daniele e Olivia, poi tutto è finito.

“Perché donna e perché più grande. Era normale. Ma sono andata oltre – così la maestra Veronica ha risposta a chi l’ha criticata in una vecchia intervista -. Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’”. Ma la Peparini è andata avanti, ha superato le critiche e ha pensato al futuro.

