“Sembri un confetto”, Michelle Hunziker versione pink fa impazzire i fan – FOTO

Michelle Hunziker lascia sempre contenti i fan con la sua simpatia ma anche per la sua bellezza: la conduttrice di Striscia la Notizia questa volta fa il pieno di like

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Pochi minuti fa Michelle Hunziker ha condiviso uno scatto in versione pink che ha fatto già il boom di like e commenti. La bionda conduttrice di Striscia la Notizia è vestita infatti con un completo a quadroni bianchi e rosa molto aderente e attillato che le definisce la forma e il fisico perfetto. A fare capolino dalla parte alta del vestito è il suo lato a abbondante per la gioia di tutti i suoi follower, che ogni sera la seguono con entusiasmo durante le puntate del tg satirico di Canale 5.

La simpatica Michelle ha scherzato sul suo abito, scrivendo come didascalia al suo scatto: “Oggi il mio staff ha pensato alla mia passione per il picnic”, alludendo al fatto che il suo vestito è a quadroni come sono di solito le tovaglie che si stendono sull’erba per fare, appunto, i pic-nic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Mi fai impazzire, tris di foto per Shaila Gatta: lo sguardo che ti entra dentro – FOTO

La foto che ha fatto il boom di like di Michelle Hunziker

Per scoprirla vai su Successivo