Per la festa della mamma Paola Turani ha annunciato che avrebbe svelato il sesso del nascituro ma i fan dovranno aspettare oggi per la rivelazione tanto attesa.

Ieri doppi festeggiamenti per Paola Turani che ha celebrato prima l’anniversario con il suo compagno Riccardo Serpella con cui sta insieme da ormai dieci anni. La coppia è sposata da luglio 2019, 14 anni di differenza tra loro ma tantissimo amore nell’aria. Per celebrare questo importante traguardo la Turani ha condiviso un carosello di foto su Instagram che li ritrae insieme in alcuni dei momenti più importanti per loro.

Il 9 maggio però è caduta anche la festa della mamma, preziosa per lei la presenza di mamma Raffaella Gotti con cui ha pubblicato diversi scatti insieme, a partire dal ricevimento di nozze fino a quando era più giovane.

L’ultimo scatto su Instagram ha però scosso molto gli animi dei fan della bellissima modella bergamasca che ha annunciato una sorpresa mozzafiato per tutti quelli che la seguono.

Paola Turani svela il sesso del nascituro (o quasi)

