Accadde oggi, 11 Maggio. In Italia approvata la legge sulle unioni civili

Accadde oggi. L’11 Maggio è il 131° giorno del calendario gregoriano. Mancano 234 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

L’11 Maggio è la Giornata Nazionale del Mal di Testa. Si ricordano San Fabio martire, Sant’ Antimo di Roma, Sant’Illuminato da Rieti, monaco e Sant’Ignazio da Laconi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 10 Maggio. Nelson Mandela eletto presidente del Sudafrica – VIDEO

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 9 Maggio. Morte di Peppino Impastato e ritrovamento di Aldo Moro – VIDEO

330 – Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli

1860 – Giuseppe Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala

1904 – Nasce il pittore spagnolo Salvador Dalì

1912 – Pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo

1928 – Il primo servizio di televisione analogica viene inaugurato dalla WGY negli USA

1932 – Nasce lo stilista Valentino Garavani

1948 – Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica italiana

1949 – Il Siam cambia il suo nome in Thailandia

1949 – L’Unione Sovietica annulla il Blocco di Berlino

1955 – Giovanni Gronchi presta giuramento come terzo presidente della Repubblica Italiana

Accadde oggi, 11 Maggio. I fatti più importanti nella storia

1978 – Nasce la modella e attrice francese Laetitia Casta

1980 – Nasce il conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan

1981 – Muore il cantante giamaicano Bob Marley

1987 – Eseguito a Baltimora il primo trapianto cuore-polmoni

1995 – 170 nazioni decidono di estendere senza condizioni il Trattato di non proliferazione nucleare

1997 – Il supercomputer della IBM Deep Blue sconfigge nuovamente il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎨 Salvador Dalí oficial 🎨 (@salvador_dali_oficial)

1998 – L’India conduce i suoi primi test nucleari sotterranei nel deserto del Rajasthan, violando il Trattato di non proliferazione nucleare

2016 – La Camera dei deputati in Italia approva in via definitiva la legge sulle unioni civili