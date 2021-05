Adua Del Vesco: è stanca, perde la pazienza in diretta con Andrea Zenga

Appare stanca e provata nel video la bellissima attrice Adua Del Vesco. Cosa sta succedendo con la sua dolce metà, Andrea Zenga?

A sole quarantott’ore di distanza da quel suo memorabile “I’m proud of you“, ovvero “sono fiera di te“, l’attrice messinese Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sembrerebbe ricredersi in maniera inaspettata sulla sua grande fiamma, il personal trainer ed ex gieffino Andrea Zenga. I due si troverebbero in viaggio per visitare alcune bellezze della penisola italiana.

Una fuga d’amore promettente, che però ha ben presto svelato, grazie ad una discussione avvenuta tra i due in diretta, alcuni interessanti retroscena. Scopriamo adesso cosa è successo alla seguitissima coppia.

Adua Del Vesco, basta così: poi perde la pazienza con Andrea

“Non ne posso più“, sentenzia inaspettatamente Adua durante il tragitto di ritorno verso casa della coppia. Una strana esclamazione, da postare in diretta su Instagram, proprio in seguito ad alcuni giorni trascorsi in armonia tra i due, ed alla scoperta di luoghi dalla nascosta bellezza. “Di cosa?“, deciderà di domandare alla sua fidanza Andrea cercando di minimizzare la sua sorpresa, notando la videocamera accesa, e concentrandosi sulla guida.

Allora l’attrice non riuscirà più a tentennare e risponderà senza doversi giustificare e voltandosi al contempo verso Andrea: “di stare in macchina…“. Poi, rivolgendosi ancora alla telecamera e ad i suoi spettatori nel presto pomeriggio di ieri, 11 maggio, la bella e spontanea Rosalinda aggiungerà svelando il restante del discorso. “Comunque dopo tre ore che siamo in macchina, e rientro a Milano, io sono molto dispiaciuta”.

“Sarei voluta rimanere un altro pochino, però purtroppo dobbiamo rientrare. E anche le Marche, come l’Umbria la scorsa settimana… Mi hanno stupito“.

Concluderà stavolta pienamente soddisfatta Rosalinda. Nonostante le ore in autostrada pare dunque che ne sia valsa la pena. Adesso non resta che attendere, come promesso dalla splendida interprete, ora in voga con consigli sulla corretta beauty routine da seguire, gli scatti realizzati in quei luoghi a ben dire… “sorprendenti“.