Amici, nuova lite tra Aka7even e Anna Pettinelli a pochi giorni dalla finale. Il cantante ha deciso di chiedere il cambio di un brano alla sua professoressa

Aka7even e Anna Pettinelli continuano a litigare anche a pochi giorni dalla finale di Amici. Hanno sempre avuto un rapporto piuttosto burrascoso, e le cose non stanno migliorando ora che siamo vicini alla fine del programma. Questa volta il motivo della loro discussione è un brano che la professoressa ha assegnato al suo allievo: Oggi Sono Io di Mina.

Amici 20, Aka7even perde la pazienza con Anna Pettinelli

Luca ha chiesto alla professoressa di cambiargli la canzone perché non pensa di riuscire a farla. Lei si è arrabbiata, lui non ha trovato la forza e il coraggio di ribattere e la discussione è finita in questo modo. Successivamente lui l’ha richiamata, chiedendole con calma di cambiargli il brano, ma lei con altrettanta calma gli ha chiesto di provarla almeno. Il cantante si è arrabbiato e ha rivelato che, se il brano dovesse uscire male, non lo farà per una questione di principio perché non ha intenzione di giocarsi la finale perché lei non ha intenzione di venirgli incontro.

Riusciranno a chiarire o a trovare perlomeno un punto di incontro prima della fine del programma? Le cose tra maestra e allievo si stanno mettendo veramente male.