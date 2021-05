Amore Criminale, chi è Elisa Amato uccisa dall’ex fidanzato calciatore

La storia drammatica di Elisa Amato, uccisa dall’ex fidanzato il 26 maggio 2018, è protagonista della nuova puntata di “Amore Criminale”.

Torna “Amore Criminale”, il programma di Rai tre condotto da Veronica Pivetti in cui vengono raccontate le drammatiche storie di donne vittime di violenza e morte per mano di chi diceva di amarle. Nella puntata di giovedì 13 maggio la conduttrice racconterà il femminicidio di Elisa Amato, commessa di Prato uccisa dal suo ex fidanzato il quale poco dopo si è tolto la vita.

LEGGI ANCHE —–> Piera Maggio, madre di Denise Pipitone rivela un segreto: “Li conosciamo…”

La storia di Elisa Amato, massacrata e uccisa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amore Criminale (@amore_criminale_rai3)

LEGGI ANCHE > I Soliti Ingoti, Rocio Morales fa una partita incredibile: non era mai successo

Elisa Amato, 29 anni di Prato, bellissima e tanti sogni nel cassetto che non si sono potuti realizzare perché il suo ex fidanzato la notte del 26 maggio 2018 l’ha uccisa a colpi di pistola.

Lui si chiamava Federico Zini, 25 anni, uno sportivo, giocava a calcio e non accettava il fatto che Elisa, commessa in un negozio di abbigliamento del centro di Firenze, dopo una breve convivenza l’avesse lasciato.

A fare luce su quanto accaduto quella notte di maggio l’autopsia sul corpo di Elisa che ha potuto stabilire l’orario della morte: le tre di notte. Il corpo senza vita della giovane donna è stato trovato in macchina, lato guidatore.

Tre sono stati i colpi di pistola che hanno portato Elisa alla morte: uno al torace, uno al fegato e un altro all’avambraccio destro. La donna ha perso molto sangue ed è morta poco dopo gli spari.

Federico l’ha freddata senza pietà e poi ha impugnato quell’arma e l’ha rivolta verso se stesso ponendo fine anche alla sua vita. Un omicidio-suicidio che una notte di maggio di due anni fa ha sconvolto la piccola comunità di Galciana, una frazione del comune di Prato.

C’è un altro drammatico particolare di questa tragica vicenda che ha addolorato la famiglia e gli amici di Elisa: la ragazza prima di essere stata uccisa è stata picchiata selvaggiamente. E’ quanto emerso dall’esito dell’autopsia disposta dalla Procura sul corpo della giovane. Lesioni evidenti al viso e due incisivi rotti, questo l’esito drammatico dell’esame del medico legale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amore Criminale (@amore_criminale_rai3)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La storia di Elisa Amato verrà raccontata nel corso della puntata del 13 maggio di “Amore Criminale“, la trasmissione di Rai Tre condotta da Veronica Pivetti in cui vengono raccontate le drammatiche storie di donne vittime di femminicidio.