-Una bellezza prorompente che incanta e cattura l’attenzione di tutti ogni volta che Anna pubblica uno scatto su Instagram.

Anna Tatangelo mostra il suo fascino con delle pose che senza subbio non passano inosservate, collezionando like e commenti in tempi record.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio è tornata single da circa un anno dopo la storia d’amore che fece discutere per anni ma che superò diversi ostacoli per oltre 15 anni.

Anna vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano Doppiamente fragili nel 2002, all’età di 15 anni.

Presto conobbe il cantautore napoletano, già affermato e sulla cresta dell’onda e nel 2005 i due si legarono sentimentalmente. All’epoca Anna aveva 18 anni mentre Gigi D’Alessio, sposato con Carmela Barbato, era ben 20 anni più grande dell’artista emergente di Sora.

Uno scatto da far girar la testa

La coppia nonostante le critiche ricevute portò avanti la profonda storia d’amore e nel 2010 nacque il loro figlio Andrea.

Anna e Gigi si separarono per la prima volta lo scorso anno, provarono a rimettere insieme i cocci di un amore finito ma non ci riuscirono e dopo un secondo tentativo annunciarono la rottura definitiva.

Tuttavia Anna ha sempre incantato il pubblico, che la segue attentamente, con degli scatti seducenti e provocanti dove appare in tutta la sua bellezza.

In questo scatto che risale al 2020, Anna posa con il suo fisico statuario con un bikini che cerca di contenere le sue forme strabilianti.

Si trova al mare, affacciata ad una terrazza dalla vista mozzafiato ma gli occhi sono tutti puntati su di lei. Impossibile resisterle!