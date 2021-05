Antonella Clerici ha stupito i fan con un annuncio inaspettato. La notizia arriva dai suoi social. Il pubblico è rimasto senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Annuncio inaspettato per Antonella Clerici. E’ stata la conduttrice stessa a stupire il pubblico condividendo sui social l’incredibile notizia. Una notizia inerente a un importante ritorno nel suo programma.

A seguito della chiusura dei battenti de “La prova del cuoco”, la nota conduttrice è approdata sugli schermi con il nuovo format di “E’ sempre mezzogiorno”. Un programma dagli innumerevoli successi che, come quello passato, è dedicato al mondo della cucina. In onda dal lunedì al venerdì, accompagna gli italiani prima del Tg1 trasmesso nell’orario del pranzo. In questi mesi il programma ha raggiunto ottimi numeri negli ascolti.

Le puntate si incentrano su consigli culinari e la condivisione di ricette. Ad affiancare Antonella in questo viaggio vi sono chef ed esperti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Antonella Clerici esausta e sfinita: “Non ne possiamo più”

Antonella Clerici: grande ritorno nel suo format

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Antonella Clerici, la Rai ha deciso: il verdetto

Nel programma “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici una grande novità ha stupito il pubblico. Dopo un grande periodo di assenza è tornato un grande pilastro nella vita di Antonella. A darne la notizia è stata lei stessa sui social. Un evento che ha dato molta gioia alla conduttrice lombarda. Si tratta della cuoca Anna Moroni. Insieme alla chef Antonella aveva realizzato in precedenza il programma “La prova del cuoco”.

A distanza di tre anni la coppia riapparirà sugli schermi. La Clerici ha raccontato sui social come la donna sia più che un’amica ma è “una seconda mamma”. La chef 82enne è da sempre una grande consigliera per la conduttrice.

Le due hanno lavorato insieme dal 2002 al 2018. Dopo tre anni tornano finalmente insieme.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Sulla seguitissima pagina Instagram la Clerici ha postato immagini in cui si mostra felice al fianco di Anna.