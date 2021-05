Avanti un altro, Paolo Bonolis spiazza il pubblico: “Ci spostano su Rai 3”

Si continua a ridere con Avanti un altro, al pomeriggio e alla sera. Oggi Paolo Bonolis ha lasciato di stucco i telespettatori di Canale 5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🅼🅰🆃🅸🅻🅳🅴 ♥ (@paolobonolis_forever_)

Su Canale 5 si continua a ridere con Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Non solo al pomeriggio ma anche di sera. La storica coppia è ormai da diverse settimane che è al timone della domenica sera.

Se inizialmente le cose sono andate alla grande, più si va avanti e più la situazione peggiora. Bonolis e Laurenti di domenica in domenica perdono pubblico. Crollano gli ascolti che per l’ultimo appuntamento sono arrivati a 11,5% di share, risultato anche più basso del “Live” di Barbara D’Urso chiuso anticipatamente proprio per gli ascolti bassi. In un mese i due hanno perso oltre un milione di spettatori e c’è chi parla di crollo assurdo.

E se l’azienda del Biscone ha “soppresso” Barbarella farà ora lo stesso anche con Avanti un altro pure di sera? E’ questo quello che si chiedono i fan e gli addetti ai lavori. Cosa ne sarà del programma? Per il momento non ci sono risposte. I fan dell’esuberante game show si possono consolare con il consueto appuntamento del prime time. Anche stasera Bonolis non si è risparmiato e con le sue uscite ha spiazzato il pubblico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mercedesz sgancia la bomba a Pomeriggio 5: “Stiamo insieme ma…”. Gelo in studio

Avanti un altro, Bonolis non ce la fa e sbotta

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> La Vita in Diretta, un nuovo record per la regina Elisabetta II

Anche stasera si parte subito con il vivo del gioco di Avanti un altro. In un solo colpo è stato fatto fuori il primo concorrente, Andrè.

Si cede così il turno al prossimo e arriva in studio la signora Viviana. Non sa da quale parte sedersi e allora Paolo Bonolis parte con le sue battute. “O da destra o da sinistra – spiega – da dietro è difficilissimo” e tutto lo studio scoppia a ridere.

Viviana si siede e presentandosi spiega che viene dalla Liguria e precisamente da Imperia. Ci tiene a precisare la concorrene che la sua città è provincia di Imperia e non di Sanremo come molti credono. “lo so, lo so – risponde scherzosamente il presentatore romano – quello è Amadeus che è fissato co sta cosa“. Tra le due città c’è un “campanilismo terrificante” aggiunge la concorrente che continua a raccontare di sè e di come si sia trasferita nella città ligure per amore.

Viviana racconta che lei e il marito si sono conosciuti su un aereo in quanto lui è asisstente di volo. “Il facino della divisa” incalza il marito di Sonia Bruganelli. Sono 25 anni che stanno insieme e hanno due figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Un Posto al Sole anticipazioni 12 maggio: Silvia sempre più corteggiata

Bonolis cerca di tagliare corto aggiungendo “bene bene signora” ma la concorrente non gli dà retta e va avanti con il suo racconto. Suo figlio è nel piano dell’adolescenza e aspira a fare lo snowboardista mentre la figlia di 14 annii l’assistente di volo come il padre.

Il tempo incalza per giocare ma la signora Viviana non si ferma. Continua a parlare a ruota libera e a raccontare della sua vita. Ha anche scritto un libro sul far west. Poi vola verso la sua tesi di laurea mentre il tempo continua a scorrere e Laurenti e Bonolis cercano di mantenere la pazienza sperando che la concorrente prima o poi si fermi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Viviana è un fiume in piena e continua a parlare. Allora il conduttore esasperato non ce la fa più e sbotta. “Tra poco ci spostano su Rai 3” le dice e tutto il pubblico applaude e scoppia a ridere. Anche Viviana sorride e nel mentre Bonolis aggiunge “è affascinante”. Ma non contenta lei va avanti nel suo racconto e allora il conduttore romano chiosa: “adesso però noi giochiamo” e nemmeno questa volta ce la fa a fermare Viviana.