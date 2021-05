Ballando con le Stelle, spunta il nome che non ti aspetti: giudice fenomenale

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha in serbo un giudice fenomenale da inserire nel cast: il nome che non ti aspetti

Fervono i preparativi per Ballando con le Stelle 2021. Il talent show dedicato alla danza, con ogni probabilità, ripartirà il prossimo autunno sempre nella prima serata del sabato sera di Rai 1, e le novità non mancheranno di certo. Milly Carlucci, storica conduttrice del programma, starebbe facendo la corte ad un giudice fenomenale, che andrebbe senza dubbio ad arricchire la consolidata giuria di Ballando, composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nel frattempo, continuano a trapelare i nomi dei papabili partecipanti: scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova, imperdibile edizione.

Ballando con le Stelle, sputa il nome inaspettato: è un volto famosissimo del calcio

Si prospetta un cast esplosivo per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, che ogni anno riesce a portare grandi celebrità sul palco di Rai 1, sta già mettendo in campo tutte le proprie forze per “corteggiare” i papabili concorrenti. Prime in lista sarebbero Valeria Fabrizi, la celebre Suor Costanza di “Che Dio ci aiuti”, e Martina Sambucini, eletta Miss Italia 2020.

Da molto tempo, inoltre, era atteso un rinnovamento all’interno della giuria. I cinque giurati storici, le cui diatribe contribuiscono a rallegrare l’atmosfera, potrebbero ben presto essere affiancati da un sesto componente. Il nome di cui si vocifera è davvero inaspettato: lui è un volto famosissimo del calcio.

Il nuovo componente della giuria potrebbe essere Francesco Totti. Al netto delle voci che circolano su di lui, tuttavia, l’ex campione della Roma sembrerebbe aver declinato l’invito. Nelle prossime settimane, senza dubbio, la verità verrà finalmente a galla.