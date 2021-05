“Dopo tre gravidanze il tuo fisico risplende”, Beatrice Valli è atomica nella FOTO allo specchio

Beatrice Valli ha condiviso un post su Instagram di una bellezza sconvolgente tanto che i suoi follower in pochi minuti l’hanno riempita di messaggi e cuoricini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

L’influencer Beatrice Valli ha lasciato di sasso, impietriti, i suoi seguaci davanti allo splendore del suo fisico, che nonostante tre gravidanze è in perfetta forma. La bellissima compagna di Marco Fantini ha condiviso una foto in cui è seduta con le ginocchia su un grande letto sfatto con le lenzuola scure ed è praticamente in intimo. Indossa infatti solo il reggiseno e lo slip color carne, porta i lunghi capelli castano chiaro sciolti e ha un’aria persa e affascinante mentre guarda verso lo specchio che ha davanti a sé.

I gioielli che porta completano un quadro di una grandissima bellezza. I fan si sono ben presto sbizzarriti con commenti di ogni sorta ma quello ricorrente riguarda il suo bellissimo fisico, rimasto in splendida forma sebbene la bella Beatrice abbia dato alla luce tre bambini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Lo sguardo si posa sul tuo capolavoro, Raffaella Fico abbaglia il Duomo di Milano – FOTO

Beatrice Valli, la foto allo specchio mostra il suo fisico da urlo

Per scoprirla vai su Successivo