Beautiful, anticipazioni puntata 12 maggio: Brooke non ci sta

Beautiful, anticipazioni 12 maggio: Hope consola Douglas, Brooke si lamenta con Ridge del comportamento di Thomas.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas proporre a Zoe di sposarlo di fronte a tutta la famiglia. La ragazza ha preteso da lui alcune rassicurazioni, ma alla fine ha accettato senza esitazione la sua proposta di matrimonio. Molti dei presenti si sono detti felici della scelta di Thomas (in particolar modo Ridge, che sembra più che felice di vedere il figlio insieme alla Buckingham). Ma non tutti sono convinti che il Forrester abbia buone intenzioni: sia Steffy che Brooke hanno forti sospetti riguardo a Thomas e cercando di mettere in guardia Hope. La Logan, nel frattempo, è preoccupata per la reazione di Douglas.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un matrimonio totalmente inaspettato

Beautiful, anticipazioni 12 maggio: Hope consola Douglas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, ritorno di fiamma: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope cercherà di convincere Douglas che l’imminente matrimonio di Thomas non li separerà. Lei è pur sempre la sua mamma e gli rimarrà sempre accanto anche quando Zoe diventerà la nuova moglie di suo padre. Il bambino, demoralizzato dai risvolti della sera, le farà promettere di non abbandonarlo.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio avranno il loro lieto fine?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che la famiglia Forrester reagirà tendenzialmente bene alla proposta di matrimonio di Thomas. Mentre Ridge, Eric e Quinn vedranno la scelta del ragazzo come un modo per mettere la testa apposto, Brooke sarà l’unica a non fidarsi di lui. La Logan ne parlerà con il marito,