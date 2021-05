Bianca Guaccero. Tra i flirt famosi spunta il nome che non ti aspetti

Bianca Guaccero. La popolare presentatrice tv ha concluso da poco la sua avventura televisiva con il programma Detto Fatto. Emergono particolari interessanti sulla sua vita sentimentale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero da pochissimo ha concluso la sua personale stagione televisiva. Il programma di cui tiene le redini, Detto Fatto, ha chiuso i battenti lo scorso venerdì 7 maggio, un po’ in anticipo rispetto al previsto per lasciare spazio al grande sport; fino al 30 maggio saranno trasmesse, infatti, le tappe del Giro d’Italia 2021.

L’ultima puntata andata in onda è stata carica di commozione. La presentatrice è tornata in studio dopo essere stata contagiata dal Coronavirus giusto in tempo per i saluti finali. Ha aperto la trasmissione intonando un pezzo indimenticabile del repertorio musicale nostrano, Senza Fine di Gino Paoli, e si è lasciata sfuggire tanti indizi che la confermerebbero nuovamente come padrona di casa della trasmissione anche per il prossimo anno: sarebbe la quarta volta consecutiva.

“Mi mancate già” – ha scritto al suo pubblico su Instagram. L’affetto è sicuramente ricambiato. Sono tanti i messaggi di approvazione e consenso nei suoi confronti: “Manchi anche tu, si sente la mancanza del tuo ‘buon pomeriggio’, e della tua solarità. Come faremo a stare senza di te?” – le risponde qualcuno.

Sapete una curiosità piccante sul suo passato amoroso? Per saperne di più continuate con la lettura.

NON PERDERTI ANCHE>>>Ilary Blasi li distrugge tutti, fan in estasi: una grande sorpresa

Bianca Guaccero: il pretendente famoso che nessuno sospettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

GUARDA ANCHE QUI>>>Cani Vip, conoscete il cane di Alba Parietti? Tutto su Venghi

Bianca Guaccero è sempre stata molto attenta a tutelare la sua privacy e quella delle persone che fanno parte della sua sfera personale. Gioca molto in trasmissione e fa battute riguardo alla vita amorosa ma, in realtà, la preserva con cura.

Di lei si conoscono solo due storie veramente importanti. La prima è quella con l’ex calciatore Nicola Ventola, durata ben cinque anni, divamapata quando erano entrambi giovanissimi. Sono rimasti in rapporti affettuosi, prova ne è una telefonata che lo sportivo ha fatto in diretta alla sua vecchia fiamma, ripercorrendo momenti dolci della loro passata relazione.

La seconda è quella con il regista Dario Acocella che ha sposato nel 2013, padre della sua bambina di nome Alice. La coppia si è separata nel 2017.

Bianca Guaccero ha raccontato un episodio che coinvolge un altro personaggio famosissimo, pugliese come lei che, a quanto pare, tentò di conquistarla quando erano ancora dei ragazzini.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Checco Zalone (@checcozalone)

Stiamo parlando del celebre attore comico Checco Zalone. “Durante una gita, le nostre classi si incrociarono in autogrill” – ha raccontato la presentatrice. “Io avevo mosso i primi passi in televisione e un ragazzino tentò una dichiarazione in stile Colpo di fulmine.” Passarono anni prima che Bianca capisse che quel giovanotto altri non era che Zalone: “L’ho chiamato per riderne, siamo diventati… quasi amici”.