Juventus, Gianluigi Buffon rivela la decisione sul suo futuro

Il portiere Gianluigi Buffon ha annunciato l’addio a fine stagione alla Juventus, dopo 19 stagioni trascorse con indosso la maglia bianconera.

Gianluigi Buffon e la Juventus si diranno addio a fine stagione. Ad annunciarlo, nel corso di un’intervista all’emittente Bein Sports, è lo stesso estremo difensore, il quale ha ammesso che a fine stagione lascerà la società bianconera, ma non è ancora sicuro sul suo futuro. Il portiere classe ‘78 ha spiegato che potrebbe, difatti, anche non appendere i guantoni al chiodo se dovesse trovare un club che gli dia nuovi stimoli per continuare a giocare.

Juventus, Buffon annuncia l’addio: “È la fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo“

“Penso di aver dato tutto per la Juventus. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. È la fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo“. Queste le parole, riportate da La Gazzetta dello Sport, di Gianluigi Buffon che, in un’intervista a Bein Sports, ha rivelato l’intenzione di lasciare la Vecchia Signora al termine della stagione in corso. Il portiere toscano, tornato a Torino nell’estate 2019 dopo una brevissima parentesi al Paris Saint-Germain, ha ammesso che a giugno si chiuderà definitivamente l’esperienza con il club bianconero, al quale è stato legato per ben 19 stagioni.

Buffon non è ancora certo, invece, su quale sarà il suo futuro. Nonostante le 43 candeline spente a gennaio, difatti, l’estremo difensore non sembra essere convinto di smettere con il calcio giocato. “Se dovessi trovare – ha proseguito- una situazione che mi dia stimoli per continuare a giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione“.

Non sono mancati i commenti sull’annata della Juve che, a tre giornate dalla fine del campionato, è ancora in lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri, difatti, si ritrovano al quinto posto ad un punto dal Napoli e a tre da Milan ed Atalanta.

Secondo Buffon, alla squadra è mancata continuità e sono stati persi punti con club meno blasonati del campionato. Circostanza che, a suo avviso, indica come la rosa debba crescere ancora sotto il punto di vista caratteriale.