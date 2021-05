Buongiorno, Mamma: anticipazioni prossima puntata martedì 18 maggio

Buongiorno, Mamma: anticipazioni quinta puntata. Agata e Sole hanno un grave incidente.

Prosegue il successo di Buongiorno, Mamma!. La fiction, che si appresta a raggiungere il suo atto finale, torna martedì 18 maggio per il quinto dei sei appuntamenti previsti dal palinsesto Rai. Ispirata alla storia vera di una donna rimasta in coma per 29 anni, la fiction ruota attorno alla vita di Anna (Maria Chiara Giannetta), vegliata dal marito Guido (Raul Bova) e dai cinque figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Seppur fisicamente assente, la donna è virtualmente il centro della vita della sua famiglia.

Nell’ultima puntata, abbiamo visto Sole e Federico avvicinarsi sempre di più, mentre Francesca ha capito di non poter più nascondere i suoi sentimenti per Armando. Guido, nel frattempo, continua ad indagare su Agata.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 12 maggio: Brooke non ci sta

Buongiorno Mamma: anticipazioni quinta puntata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Leggi anche -> Amici, nuova lite tra Aka7even e Anna Pettinelli a pochi giorni dalla finale

Dalle anticipazioni di Buongiorno, Mamma! scopriamo che Sole ed Agata rimarranno vittime di un terribile incidente. Le due donne saranno trasportate d’urgenza in ospedale e qui Guido scoprirà tutta la verità sul bambino che Sole porta in grembo. Una volta scoperto che il bambino è di Federico, Guido lo aggredirà, rinfacciandogli di aver rovinato la vita a sua figlia.

Leggi anche -> Un Posto al Sole anticipazioni 12 maggio: Silvia sempre più corteggiata

Sempre dalle anticipazioni sappiamo inoltre che un’altra storia d’amore farà storcere il naso alla famiglia. Si tratta della frequentazione tra Guido e Miriam (Serena Autieri). Quando i figli di Guido scopriranno tutta la verità sul padre rimarranno profondamente delusi e gli toglieranno addirittura il saluto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

La quinta puntata di Buongiorno, Mamma! andrà in onda martedì 18 aprile in prima serata su Rai 1. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni!