Particolarmente innocuo, giocherellone ed amabile a dismisura, ecco il compagno di giochi perfetto per i vostri bambini in totale sicurezza.

Siete alla ricerca di un compagno di giochi ideale per i vostri bambini, ma siete indecisi ed intimoriti dalla scelta? A consolarvi sarà la recente indagine che ha portato svelare l’esistenza di una razza di cani appurata come incredibilmente docile ed affidabile. Soprattutto a contatto con i più piccoli cuccioli d’uomo.

Secondo molte testimonianze provenienti da tutto il globo, infatti, tale esemplare di cane sarebbe un’ottima, quanto innocua, new entry a cui lasciar libero l’ingresso in queste più delicate situazioni. Oltre ad essere famoso per la sua indomita bellezza, questo esemplare, vanta una buona dose di equilibrio ed intelligenza. Caratteristiche che renderebbero tranquilli anche i più premurosi genitori.

Cani, svelato il perfetto compagno di giochi per i bambini: non potrete farne a meno

Si tratta della razza meglio conosciuta dei Golden Retriever. Capaci di vivere un’esistenza abbastanza lunga, generalmente fino alla soglia dei 15 anni d’età, vantano un innato primato in fatto di dolcezza e forte empatia, sia con il mondo animale che con quello degli esseri umani.

Perspicaci ed attenti, sono spesso ritratti in famiglie numerose, ed accanto a bambini di ogni età. Questo genere di animale, infatti, è molto spesso scelto da persone con differenti tipologie di invalidità per la sua grande dote di intuito ed affidabilità. Inoltre, stando ai racconti ed alle più variegate testimonianze, pare proprio che la loro vera necessità sia unicamente quella di essere circondato da tanto affetto ed altrettante coccole.

Amante della natura e della compagnia, sarà lui stesso a fremere per cimentarsi in un po’ di sano divertimento a suon di giochi con i più piccoli. Per concludere, i Golden Retriever sono anche degli impeccabili compagni di vita per chiunque ne desideri uno, a prescindere da quale sia la grandezza della sua famiglia.