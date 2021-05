Cani Vip, conoscete il cane di Alba Parietti? Tutto su Venghi

E’ uno dei cani vip più famosi del web insieme alla sua padroncina: si tratta del cane di Alba Parietti. Le curiosità su Venghi

Lei è una delle donne più influenti della televisione. Attrice, presentatrice e negli ultimi anni soprattutto opinionista nei salotti di Rai e Mediaset. Non le manda mai a dire, sempre schietta e sincera esprimendo quello che pensa.

Parliamo di Alba Parietti, la tigre della televisione italiana che in questa stagione è stata molto sotto i riflettori mediatici per via della partecipazione di suo figlio, Francesco Oppini al Grande Fratello Vip.

Forse alcuni non lo sanno ma Alba Parietti è un’altra vip che ama molto gli animali. In casa con lei vivono il gatto Cristino e il cane Venghi, che lei stessa definisce una star. Non è raro vederli su Instagram insieme a lei tra coccole e scatti quotidiani.

Cane di Alba Parietti, le curiosità su Venghi

Alba Parietti è molto attaccata al suo cane Venghi. Oltre a lui ne aveva anche un altro prima, Tato, che purtroppo ha dovuto sopprimere ma per lei il ricordo è sempre vivo. In una foto anche Venghi e Tato insieme.

Come spesso accade Alba Parietti non è uscita illesa dalle paure. Anche i cani fanno preoccupare e temere per la loro salute. “Il mio patatone ha rischiato grosso, ha litigato con un enorme lupo e ha avuto la peggio – aveva scritto raccontando i fatti sui social – Francesco si è dovuto intromettere violentemente per separarli e ne ha fatte le spese”.

Venghi è stato operato e per fortuna è andato tutto bene. La Parietti aveva pregato tanto la sua mamma che da lassù facesse in modo che il suo adorato cane tornasse a camminare.

E poi Alba è stata, in passato, attaccata fortemente dagli utenti della rete per via del lavaggio di Venghi. Attaccato in giardino con una catena troppo corta che non gli permetteva nemmeno di muoversi. Un modo che non è piaciuto affatto ai follower che l’hanno riempita di messaggi non piacevoli.

Tra tutti: “Non è una donna che rispetta gli animali… non li ama… ho sempre visto che umilia il suo Venghi… lo umilia sempre… la cosa peggiore è vederlo legato alla catena…”. Ma come sempre Alba ha risposto con ironia e frecciatine a chi l’ha criticata.