Si accascia durante il consiglio di classe da remoto: morta un’insegnante

Un’insegnante di matematica è morta a San Potito Sannitico (Caserta) dopo essere stata colta da un malore mentre partecipava al consiglio di classe da remoto.

Un malore improvviso mentre stava partecipando al consiglio di classe da remoto. Così è morta un’insegnante di 50 anni nella sua abitazione di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 50enne. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per gli adempimenti del caso. La terribile notizia ha sconvolto l’intero paese.

Caserta, malore durante il consiglio di classe: morta insegnante di 50 anni

Dramma a San Potito Sannitico, piccolo comune in provincia di Caserta, dove un’insegnante è morta nel corso del consiglio di classe da remoto. La donna, Maria Sara Silveri, docente di matematica 50enne originaria dell’Aquila, come riporta Il Messaggero, si sarebbe accasciata durante la riunione colpita da un improvviso malore. A diffondere la notizia, gli stessi colleghi attraverso un messaggio pubblicato su un gruppo della scuola.

Lanciato l’allarme, presso l’abitazione è arrivata l’equipe medica del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso della 50enne, deceduta sul colpo dopo essere stata colta dal malore. Inutili, dunque, i tentativi di rianimazione dello staff sanitario. Insieme ai soccorsi anche gli agenti della Polizia di Stato.

Secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, l’autorità giudiziaria non ha disposto ulteriori accertamenti ed ha concesso il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari per le esequie.

Quanto accaduto ha gettato nello sconforto la comunità di San Potito Sannitico, quella di Alife, dove l’insegnante lavorava, e quella di Gioia Sannitica, paese d’origine del marito della donna. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per i familiari di Maria Sara che lascia il marito Michele e il figlio Ilya.