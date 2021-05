“Abbronzata sei ancora più bella”, Caterina Balivo baciata dal sole conquista tutti – FOTO

Caterina Balivo, il caldo la mette alla prova e il look lo dimostra. In una versione inaspettata stupisce i fan su Instagram con la sua bellezza: mozzafiato

Intraprendente e determinata, Caterina Balivo sta riscuotendo grande successo con il suo primo podcast, “Ricomincio dal NO“. Prodotto da Chora Media, rappresenta un’iniziativa interessante e originale, sicuramente senza precedenti.

La conduttrice intervista dieci personalità note a livello internazionale, partendo proprio dal “no” che ha messo in discussione i loro piani. Non solo i successi determinano l’affermazione, ma è nelle difficoltà e incertezze che si rivelano le nostre reali risorse.

E Caterina Balivo ne ha moltissime, come ha dimostrato destreggiandosi in diversificate esperienze, senza perdere la sua particolare e apprezzatissima impronta. Realizzata professionalmente, ma anche sui social, dove il suo seguito testimonia l’indice di gradimento anche della sua personalità.

Punto di riferimento, icona di bellezza, ma anche simbolo per le donne, la conduttrice totalizza 1,4 milioni di followers, interessati ad ogni suo post. Nell’ultimo pubblicato incanta di puro fascino, in una versione totalmente inaspettata.

Caterina Balivo, l’unicità del suo charme

Caterina Balivo emerge più raggiante che mai dallo scatto che ha conquistato i social. Fascino senza tempo e classe da vendere, la conduttrice baciata dal sole in una meravigliosa location è l’immagine dell’eleganza.

In descrizione al post, il riferimento alla diapositiva si rivolge al caldo imprevisto, dovuto al sole splendente, dal quale si protegge con un ombrellino capace di esaltare ancor di più l’unicità del suo charme.

Indossando occhiali da sole come una vera diva d’altri tempi, sorride e seduce i fan, che sono totalmente pazzi di lei. In pochi minuti conquista migliaia di like ed elogi alla sua immagine, mai così sofisticata e radiosa.

I commenti trasudano ammirazione, “sei bellissima” è il parere che mette tutti d’accordo e il suo look quasi estivo si conferma un grande successo: magnifica.