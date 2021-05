Chef della “Prova del cuoco” fa coming out sui social – FOTO

Un noto chef della “Prova del cuoco” ha fatto coming out attraverso i propri social network, Instagram per l’esatezza, rivelando chi esattamente è adesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini)

È stato spesso uno dei protagonisti della “Prova del cuoco”, il programma di cucina di Rai Uno in onda a mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici e poi da Elisa Isoardi. Era proprio uno degli chef presenti quando c’era la presentatrice bionda di Legnano. Stiamo parlando di Riccardo Facchini che ha fatto coming out attraverso il suo profilo Instagram. Ora è una lei e il suo percorso di transizione è durato due anni e mezzo, così come lei stesso scrive sui social: “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender”, questo il suo nuovo nome.

Prima di rivelare come da oggi in poi vuole farsi chiamare per rispecchiare integralmente e in tutto e per tutto il suo nuovo io, ha scritto, sempre come didascalia alle tre foto pubblicate: “Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco”.

Le foto di Chloe postate sui social dalla ex chef della “Prova del cuoco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini)

Riccardo Facchini che ora è Chloe ed è normale chiamarla con il nuovo nome e appellarla al femminile ha scritto una lunga didascalia per accompagnare i suoi scatti e rivelare al mondo dei social e a tutti gli appassionati della “Prova del cuoco” chi veramente è adesso e come si è sempre sentita: “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc… Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chloe Facchini (@chefacchini)

La nuova Chloe adesso ha presentato ai follower anche il suo compagno che descrive come “un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.