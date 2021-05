Chiara Biasi con le amiche influencer Ferragni e Ferraro: trio di bellezze insuperabili – FOTO

Chiara Biasi, la foto che ci racconta il suo weekend con due amiche davvero speciali. Ritrovo esplosivo tra stile e bellezza, la foto che fa impazzire Instagram

Con oltre 2,7 milioni di followers su Instagram, Chiara Biasi è senza dubbio una delle influencer più seguite d’Italia. Pioniera della professione insieme a pochi altri nomi, è lifestyle blogger dal 2012, definizione che si merita grazie alla varietà dei temi trattati oltre al fashion.

Amica delle influencer Chiara Ferragni e Veronica Ferraro fin dalla giovanissima età, è insieme a loro che trascorre il weekend, testimoniandolo con un post di fuoco sui social. Tre potenze del web in una solo foto che in un attimo manda in delirio i fan: favolose.

NON PERDERTI ANCHE —> Paola Ferrari ci va giù pesante su Diletta Leotta: “Non rappresenta le giornaliste italiane”

Biasi, Ferragni e Ferraro: trio di bellezze fantastico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

POTREBBE INTERSSEARTI ANCHE —> Manuel Aspidi confessa il suo segreto: “È il momento di essere chi sono”

POTREBBE INTERSSEARTI ANCHE —> “Fatele un monumento”, Aida Yespica e l’inquadratura pericolosa, si vede proprio tutto – FOTO

Chiara Biasi e le “amiche di una vita” in un ritrovo che ha mandato in delirio il popolo dei social con lo scatto postato dall’influencer. Un racconto del momento di leggerezza trascorso nella complicità femminile.

Un team esplosivo di potenze, che insieme vantano quasi 30 milioni di followers su Instagram, e l’immagine pubblicata è già una sufficiente spiegazione di tale notorietà. Apoteosi di stile e bellezza, per tre look che lasciano il segno.

Chiara Biasi in un total black compreso di maxi occhiali da sole, blazer nero allacciato in vita e micro top con scollatura pazzesca, per un tocco accattivante. Veronica Ferraro seleziona anch’essa un outfit indossato con giacca aperta sul crop top kaki, abbinato ai jeans azzurri.

Chiara Ferragni, come sempre fuori dagli schemi, è quella più famosa e anche in questo caso originale: per lei abito aderente a fiori in un’esplosione di primavera e accessori perfetti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Proprio l’imprenditrice avrebbe consigliato a Chiara Biasi di intraprendere un percorso nel mondo dei social. Un’amicizia duratura, sincera e autentica, all’insegna del successo.