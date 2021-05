Denise Pipitone “è qui in Italia , vi dico dove” gli inquirenti volano dalla ragazza segnalata

Denise Pipitone. Dopo il rinnovato interesse mediatico sulla vicenda della bambina scomparsa da Mazara de Vallo 17 anni fa, trapelano novità sul caso. Oggi 21enne, si troverebbe in Italia

– Si riaccende la speranza di trovare Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, l’1 settembre 2004, all’età di 4 anni. Dopo i continui colpi di scena delle scorse settimane ora spunta una nuova pista. I carabinieri di Scalea stanno infatti eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nella cittadina tirrenica di Scalea perché, secondo la segnalazione di un cittadino, si tratterebbe proprio di Denise. Secondo quanto si apprende, chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza di quanto riferito.

Per questo i carabinieri stanno procedendo ai controlli. La ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Di tutto è stata informata la Procura della Repubblica di Marsala che dovrà decidere se procedere o meno ad effettuare la comparazione del dna.

Soltato ieri è emerso un altro particolare che ha riportato le ricerche sulla pista rom: il 14 gennaio 2005 il papà naturale della bambina, Pietro Pulizzi, riceve una chiamata da una donna, partita da un campo rom di Marsala. Gli accertamenti fatti poco dopo in quel campo nomadi non porteranno a nessun risvolto nelle indagini, ma verrà scattata una fotografia alla donna che telefonò a Pulizzi. Dopo anni, per la prima volta, ‘Mattino Cinque’ ha messo a confronto l’immagine della donna del campo rom di Marsala, insieme alla foto scattata a Milano, nello stesso periodo, a una nomade che portava con sé una bambina molto simile a Denise Pipitone e che chiamava Danas (l’immagine era stata scattata da una guardia giurata ndr). La prima foto non è stata mostrata ai telespettatori del programma condotto da Federica Panicucci, mentre il secondo scatto è ormai conosciuto.

Fonte: Il Giorno