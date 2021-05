Denise Pipitone, segnalazione in Calabria: il risultato degli accertamenti

Il caso Denise Pipitone continua a tenere con il fiato sospeso milioni di italiani. Il mistero della scomparsa della bambina non è mai stato risolto: da 17 anni si cerca di capire che fine abbia fatto quella piccolina che stava giocando proprio fuori casa sua. Da qualche settimana, gli inquirenti stanno lavorando su diverse piste. Le forze dell’ordine hanno ad esempio effettuato alcuni lavori di ricerca nella vecchia casa di Anna Corona, l’ex moglie del padre di Denise.

L’ultima pista portava, invece, in Calabria, dopo la segnalazione di una testimone che pensava di averla vista, ormai grande, a Scalea. Quella ragazza in effetti esiste, si chiama Elena Denisa e potrebbe anche somigliare a Denise da grande. Ci sono diversi aspetti che non combaciano: ha ad esempio due anni in meno (19 contro i 21 che avrebbe oggi la figlia di Piera Maggio) e soprattutto assicura di essere nata e cresciuta in Romania anche se da molti anni vive in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Denise Pipitone: “Al 99% è lei, so che fine ha fato”

Denise Pipitone, l’ipotesi nuova pista in Calabria