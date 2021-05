Elettra Lamborghini una visione all’Isola dei famosi, spettacolare-FOTO

La bella Elettra Lamborghini è stupenda in un abito nero aperto sul seno all’Isola dei famosi, che lascia senza fiato

Elettra Lamborghini ieri era magnifica in studio con un abito nero firmato Versace, aperto sul decolleté. Nelle stories viene ripresa mentre la truccatrice le spalmava addirittura della crema illuminante sul corpo. Come qualcuno ha detto durante le stories, l’hanno “lustrata” per bene. Sempre nelle stories instagram è stata ripresa dal giornalista Gabriele Parpiglia, mentre cercava di capire se gli occhi di Akash erano effettivamente finti o meno. Sono mesi che questa voce gira e ancora non si è capito se il modello ha subito un operazione.

Elettra attira l’attenzione con i suoi look

Nella puntata dell’Isola dei famosi di ieri ne sono successe di ogni, compresa l’inaspettata eliminazione di Francesca Lodo che era sempre stata apprezzata dal pubblico. Tuttavia dopo una lite furiosa con Andrea Cerioli il pubblico ha deciso di votarla per l’eliminazione. Ancora una volta quindi è rimasta Fariba che invece sembra avere l’approvazione fissa del pubblico. Ma se in Palapa l’attenzione era concentrata sulle due donne in nomination, in studio l’attenzione era per Elettra che indossava un abito nero a tubino in viscosa di Versace.

L’aderenza dell’abito ha messo in risalto le sue forme prorompenti incantando tutto il pubblico. Un abito raffinato ed elegante, per niente volgare o trash. Dunque una scelta apprezzata. I look della Lamborghini sono uno degli argomenti preferiti perché ogni volta sorprende con outfit molto diversi. Come in qualche puntata fa che è apparsa con un abito rosa a tubino, ma sopratutto con un cambio look dei capelli che è apparsa con la frangetta. Ma siamo destinati a scordarci per un periodo i magnifici look e la simpatia travolgente della Lamborghini dopo l’Isola dei famosi.

La cantante ha infatti dichiarato che dopo questa esperienza come opinionista si prenderà una pausa dalle scene e dalla vita social. Il motivo sarebbe dovuto al difficile anno passato anche dovuto al covid, che lei stessa ha contratto. In questo periodo starà vicino a suo marito Afrojack che ha sposato lo scorso settembre a Como in un matrimonio da favola.