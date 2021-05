Si chiama Elvis, ha eredito la bellezza dal padre. Lo riconoscete? – FOTO

Si chiama Elvis ed è il figlio di uno degli attori più sexy della televisione italiana. Ed il giovane promette molto bene.

Si chiama Elvis, classe 1996 e seppur in questa foto non si veda bene in viso, potete ammirare il fisico scolpito del giovane che lo accomuna al padre. L’attore infatti, considerato tra gli uomini più sexy della televisione italiana, si è sempre distinto per il fisico scolpito.

Non praticano però lo stesso sport: il giovane Elvis infatti si è avvicinato al mondo della danza portando risultati incredibili, tanto da lavorare nei più importanti teatri. Il padre invece fisico più da body builder. Avete capito di chi stiamo parlando? Un altro indizio, il padre ha partecipato alla primissima edizione de “L’Isola Dei Famosi” vincendo il reality nel 2003.

Dopo questo indizio, non saperlo è impossibile.

Elvis, il nome voluto proprio da papà

“Incredibile…nonostante il tempo e la lontananza, certe persone ci saranno sempre per porgerti la mano in tuo aiuto❤️” questo quanto scrive il giovane Elvis accanto alla foto che lo vede in compagnia di Martin Carlos (il fratello nato nel 1999 e anche lui ballerino professionista) ed il papà, l’attore Walter Nudo che ultimamente si è allontanato dalla televisione italiana.

Nonostante la lontananza, i giovani infatti a quanto pare non vivono in Italia in quanto fanno parte delle compagnie di danza, i tre hanno un ottimo rapporto.

I giovani, nati dalla relazione di Walter Nudo con Tatiana Tassara, ballerina e dalla quale i figli hanno ereditato la passione. Nonostante le dichiarazioni remote della ex compagna che accusava l’attore di aver abbandonato lei e i figli (a cui è sopraggiunta la smentita dalla stessa), la foto dimostra chiaramente il legame forte padre-figlio.

Elvis Nudo ha una fidanzata di nome Vanessa Vestita e questo ha suscitato la scorsa estate una forte ilarità per l’accostamento dei cognomi. Si compensano!