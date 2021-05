Emanuele Filiberto: il tradimento confessato pubblicamente. Cosa dice la moglie

Emanuele Filiberto, rampollo ed erede di casa Savoia, è oggi più che mai un personaggio televisivo di primo piano. Si è lasciato andare a una confessione disarmante riguardo il tradimento nei confronti della moglie. Cosa ha detto

Sta per concludersi la ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Sabato prossimo vedremo in onda su Canale 5 la tanto attesa finale. Oltre ai giovanissimi interpreti che sono emersi durante questa stagione, una delle novità più interessanti è stata la presenza tra i giudici di un volto insolito, quello del membro di Casa Savoia, Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo re d’Italia.

All’inizio il suo intervento non era stato accolto di buon grado poiché considerato non pertinente al format; in realtà ha saputo conquistarsi il favore del pubblico insieme ai suoi colleghi d’avventura, il ballerino e presentatore Stefano De Martino e il cantante Stash dei The Kolors.

Emanuele Filiberto è attivo anche in un altro settore che gli sta regalando grande successo quella della ristorazione: ha aperto un ristorante dal nome Prince o Venice a Los Angeles e ha in programma di aprire altre location in punti strategici degli States.

Tempo fa ha fatto una dichiarazione sconcertante sulla sua sfera privata, in particolare sul rapporto con la moglie. Cosa ha detto?

Emanuele Filiberto: la rivelazione sul suo tradimento

Emanuele Filiberto ha sposato nel settembre 2003 a Roma l’attrice francese Clotilde Courau. All’epoca l’unione fece molto discutere a causa della differenza del loro rango. Ai giorni nostri fa sorridere una simile idea, basti pensare ai principi William e Harry d’Inghilterra, entrambi sposati con due “commoners”.

Fatto sta che la loro unione dura ancora oggi e sono genitori di due ragazzine: Vittoria e Luisa, entrambe nate a Ginevra (Svizzera), rispettivamente nel 2003 e nel 2006. Tuttavia, sono trapelati alcuni rumors su alti e bassi all’interno della coppia, sostenuti da alcune dichiarazioni controverse rilasciate dallo stesso Emanuele Filiberto.

Era stato paparazzato con la vedova dell’amico e rock star Johnny Hallyday in giro per le vie di Los Angeles. In un’intervista a Barbara D’Urso aveva rivelato che stava semplicemente sostenendo un’amica carissima in un periodo di lutto. L’anno seguente, però, a Maurizio Costanzo disse pubblicamente: “Potrei aver tradito mia moglie”. Poi ha proseguito con parole sempre più disarmanti.

“Chi non lo ha fatto?” – s’interroga il rampollo di casa Savoia. Continua: “Ho un grande rispetto per lei. E’ una grande donna e una grande madre. Non sono un bugiardo. Le ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”.