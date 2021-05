Fabrizio Corona, preoccupante sui social: parole di supporto da un vip

Fabrizio Corona continua a catturare l’attenzione. Le ultime comunicazioni sui social dell’ex re dei paparazzi sono preoccupanti. Un noto personaggio gli dedica un suggerimento per ritrovare la stabilità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Fabrizio Corona continua a destare preoccupazioni. Dimagrito, sempre più tatuato e rasato, si mostra sempre più sciupato. Sui social arrivano altri messaggi allarmanti dal suo account.

“Non potersi esprimere. Esiste peggior condizione?”, le parole condivise da Corona. Tornato agli arresti domiciliari Corona sembra non trovare pace. Inqueto come non mai, gli accadimenti dell’ultimo periodo l’hanno segnato nel profondo.

Corona stava scontando la pena ai domiciliari. Poi una serie di sue apparizioni televisive hanno portato alla decisione del suo ritorno in carcere. Colpito da svariati disturbi psichiatrici, Fabrizio è caduto in una profonda crisi portandolo a gesti incontrollabili. A seguito della delicata situazione, dopo un mese è ritornata a casa.

Lo scorso 5 maggio aveva di nuovo catturato l’attenzione nel tribunale di Milano. Qui si era scontrato con il giudice nell’ambito di uno dei suo processi. Arrivato in ritardo all’udienza, non ha indossato la mascherina. Soltanto sotto l’intimidazione del giudice poi ha ceduto mettendola.

“I miei demoni sono in miei angeli”, un’altra preoccupante frase apparsa sui suoi social.

Fabrizio Corona: messaggio da un noto personaggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La condizione di Fabrizio Corona ha preoccupato molti. Tra questi un noto personaggio ha dedicato un post proprio nei suoi confronti. Si tratta di Andriano Celentano che con un messaggio ha suggerito a Fabrizio di ritrovare la stabilità scegliendo la via della spiritualità.

“L’unica via è Gesù. Senza di lui siamo già morti, fin dalla nascita. La tua sofferenza è grande ma proprio da questa devi risorgere. Non puoi vincere se non apri il tuo cuore al nuovo Fabrizio”, il commento del cantautore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Tantissimi i commenti di apprezzamento dei fan per le parole di Celentano nei confronti di Corona.