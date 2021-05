“La donna più bella del mondo” Federica Nargi, una visione su Instagram – FOTO

Federica Nargi sconvolge i fan con l’ultimo scatto postato su Instagram, bellezza ineguagliabile e perturbante: un sogno ad occhi aperti

Decretata dai moltissimi fan come la donna più attraente del mondo dello spettacolo, dall’esperienza come Velina sul palco di Striscia la Notizia, Federica Nargi si è affermata come icona di bellezza universale.

Modella richiestissima e showgirl ammirata, gode di assoluta notorietà sui social, in modo particolare su Instagram, dove vanta il numero di 3,8 milioni di followers. Nonostante non sia attualmente attiva nel mondo della tv, l’interesse nei suoi confronti è più vivo che mai, coltivato con scatti che mandano in tilt il web.

L’ultimo pubblicato è una vera e propria visione, che lascia attoniti gli utenti per la potenza del suo splendore.

NON PERDERTI ANCHE —> Bianca Guaccero. Tra i flirt famosi spunta il nome che non ti aspetti

Federica Nargi, irresistibile bellezza: il look che conquista Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi li distrugge tutti, fan in estasi: una grande sorpresa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio: la rivelazione di Riccardo Guarnieri

La luce del sole illumina la bellezza di Federica Nargi, per i fan in estasi, in un look che conquista tutti. In una splendente giornata primaverile dal sapore estivo, la modella ne approfitta per sfoderare tutto il suo fascino, che emerge potentissimo nella sua naturalezza.

L’outfit è semplice ed efficace, composto dal crop top in giallo che esibisce l’addome scolpito, abbinato ai jeans in azzurro chiaro, colori che spiccano sulla sua abbronzatura. Una silhouette che toglie il respiro, perfetta e magnetica, cattura inesorabilmente l’attenzione sui social.

I capelli castani lucenti incorniciano i lineamenti del suo viso, dove splende il suo sorriso migliore, capace di far innamorare qualsiasi spettatore. Il risultato è la venerazione da parte degli utenti, che sono tutti d’accordo sull’assenza di rivalità.

I commenti volgono tutti alla stessa conclusione: “Il cuore se lo merita sempre“, “Bellissima come al solito“, “Sei la donna più bella d’Italia“, ma qualcuno si spinge oltre, nominandola la prima bellezza mondiale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tripudio di like, per un numero che supera i 100 mila, e infinita contemplazione da parte del popolo del web.