Filippa Lagerback l’alba che non si scorda, la sua silhouette è divina-FOTO

La bella Filippa Lagerback ha condiviso su instagram una foto in cui appare splendida all’alba, lei appare nella penombra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Filippa Lagerback è sempre divina ma nella penombra dell’alba è una visione unica e magnifica. Ha condiviso questa foto in una stanza meravigliosa affacciata sul mare mentre sorge il sole di un nuovo giorno, lei appare nella penombra e si vede la sua silhouette che è divina. In moltissimi commentano:”Belissima”, “Buongiorno Filippa, ci regali sempre non delle foto ma opere d’arte, grazie. Buon lavoro”. La foto è stata scattata ale ore 5.57 del mattino, molto mattiniera la Lagerback. Però ne vale la pena vedere l’alba di un nuovo giorno.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne anticipazioni 11 maggio: la rivelazione di Riccardo Guarnieri

Filippa Lagerback in vacanza, che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alice Basso, il nuovo look che lascia senza parole: la somiglianza è incredibile – FOTO

L’alba vista dalla sua camera di albergo ci dice che è in vacanza la modella, al mare a quanto pare. Qualche giorno di relax fa bene sopratutto dopo questo periodo difficile e pesante dovuto alla pandemia. In vacanza però non sembra essere andata con il marito, Daniele Bossari. Infatti appare con un’amica, Bettina Zagnoli. Un viaggio tra amiche dunque e cosa c’è di meglio? Di solito andare con il marito tante volte è noioso perché gli uomini hanno ritmi molto diversi e quando sono in vacanza spesso si tramutano in amebe che vogliono solo dormire e mangiare. Mentre le donne sono più dinamiche, quando vanno in vacanza voglio svegliarsi presto come ha fatto la Lagerback e non perdersi nemmeno un minuto nel luogo di vacanza.

Vogliono visitare ogni cosa e girare per conoscere nuovi posti e nuove cose. Quindi una vacanza con un’amica garantisce molto più divertimento non c’è dubbio. La Lagerback merita una vacanza anche perché in questi anni ne ha passate tante con la crisi del marito di depressione. Lui stesso lo aveva raccontato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Aveva confessato di aver avuto un periodo difficile perché la televisione non lo voleva più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Ha reagito con una depressione che ha avuto effetto anche sulla famiglia e sulla coppia. Ma la Lagerback è sempre rimasta al suo fianco anche quando sapeva che non poteva aiutarlo. Il segreto che tiene in vita una coppia secondo la Lagerback è sapersi prendere i propri spazi quando si necessita. Ma sopratutto è avere dialogo, parlare di ogni cosa senza paure.