“Fireee” Valentina Muntoni infiamma Instagram: bikini micro – FOTO

Valentina Muntoni scatena il fuoco sui social. La sua nuova foto è irresistibile e per i suoi fan sale la febbre, altissima

Lei è una vera celeb di Instagram. Influencer e soprattutto designer, Valentina Muntoni in brevissimo tempo, insieme alla sua grande amica e ora anche collega in ambito professionale, ha fatto andare su di giri le principali star internazionali.

Come? Con la sua linea di moda, Rat & Boa, il brand di abbigliamento femminile che oggi è un vero cult. Tutti lo amano e vogliono i modelli studiati e disegnati dalle due giovani imprenditrici che dopo gli studi di moda all’università di Manchester hanno dato vita ad un progetto che sta facendo scintille.

Forse in Italia ancora in pochi conoscono il nome di Valentina Muntoni ma basta pensare allo slip dress maculato indossato da Kylie Jenner qualche estate fa per capire che dietro tutto c’è lei insieme a Stephanie Cara. Un nome quello di Rat & Boa un tantino strano ma che rimane subito impresso. Deriva da una frase di Stevie Nicks come le due fondatrici hanno raccontato in una intervista a Vogue.

Rappresentano gli elementi diversi che si racchiudono nel brand come diverse sono le personalità delle due fondatrici. “Abbiamo voluto giocare con questi nomi, il topo fa pensare al grunge e a qualcosa di scuro, in linea con lo stile di Valentina – ha spiegato Stephanie – io ho sempre avuto uno stile più bohémien, da qui l’aggancio con il Boa”.

