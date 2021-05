Raffaella Fico continua a stupire i fan. Le foto postate su Instagram sono una più incredibile dell’altra.

Raffaella Fico non smette mai di stupire. La showgirl continua a condividere sul suo account Instagram, seguito da ben 596 mila follower, incredibili scatti. In particolare una foto ha fatto il boom di like.

Si tratta di un post composto da un carosello d’immagini in cui Raffaella si mostra sdraiata sul letto. In biancheria intima pizzata sfoggia il suo fisico statuario. La sua posa non fa altro che rendere ancora più seducente l’atmosfera. Le foto sono proposte sia a colori che in bianco e nero. In ogni scatto la showgirl napoletana mostra la sua bellezza e le sue curve perfette.

Tantissimi i commenti di apprezzamento per la sua bellezza. Questo è uno dei tanti post della Fico che hanno lasciato i fan senza fiato.

Raffaella Fico: tra successi e amori

