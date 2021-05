Seconda diretta tripla ieri sera su Instagram per Francesco Muzzi, Salvo Bonfiglio e Fabio Peronespolo che si sono raccontati a cuore aperto ai fan dopo il programma.

I tre uomini dell’ultima edizione del docureality Matrimonio a prima vista Italia 2021 ci stanno ormai allietando i lunedì sera con queste dirette triple a rotazione sui loro profili social. Lunedì scorso in quello di Francesco Muzzi, ieri invece il conduttore della serata è stato Fabio Peronespolo.

I tre hanno raccontato che dall’inizio delle riprese sono molto amici e la loro complicità continua ancora oggi nel quotidiano, troppo forte il legame instaurato durante le riprese da poter essere gettato via così facilmente.

I ragazzi hanno fatto sapere che l’ultima sarà organizzata il prossimo 17 maggio sulla pagina Instagram di Salvo Bonfiglio che inaspettatamente in queste puntate si sta rivelando molto più spigliato ed ironico rispetto a quanto emerso nel programma.

Salvo ha spiegato finalmente cosa è accaduto durante la cosiddetta “Notte Gate” con Santa, la serata iniziale dopo le nozze in cui in tanti hanno ipotizzato potesse essere accaduto qualcosa tra i due.

Molto apertamente il messinese di Patti ha raccontato che “come da confessione di Santa, lei ha bisogno dormire e anche quella sera in cui c’era un’apparente complicità non è accaduto nulla”. Delusione quindi per i fan che si aspettavano scintilli tra di loro almeno in un primo momento.

Muzzi spiazza tutti, quello che non è mai stato raccontato nel programma

La vera rivelazione di ieri è però stata una confessione rilasciata da Francesco, il vero “raccomandato” (secondo gli amici) di Matrimonio dopo aver trovato l’amore con Martina Pedaletti. Per l’occasione il tassista di Roma ha indossato una lunga parrucca bionda che ha alzato molto l’indice di ascolto del format che pare piaccia al pubblico fan della trasmissione di Real Time.

Ha voluto fare una rivelazione inaspettata esordendo con un “non è capitato solo a Fabio a Formentera!”. Muzzi ha raccontato infatti che il giorno prima della quinta puntata dove è stato mostrato il workshop di coppia in cui gli esperti somministravano loro diversi esercizi per conoscersi meglio, lui era con Martina e alcuni amici ad Ostia per una giornata di mare.

Sceso in acqua per un bagno si è sentito sfilare dal dito la fede nuziale che è caduta sul fondale, “per chi non lo sapesse il mare di Ostia non è quello della Maldive, non si vede nulla, l’acqua è torbida”. Io ho chiamato allora alcuni ragazzini con il boccaglio e gli occhialini chiedendo loro di aiutarmi a ripescare la fede, “peccato abbia promesso loro un gelato se me l’avessero trovata. Il risultato è stato che sono arrivati tutti i ragazzi della spiaggia, la sabbia si è mossa completamente e mi sono giocato l’anello”.

Non appena uscito dalla spiaggia Francesco si è diretto da un orafo per farsi rifare una fede che poi ha sfoggiato in puntata il giorno dopo. Il suo anello quindi, a differenza di quello della moglie fornitole dalla trasmissione, non ha inciso all’interno i loro nomi e la data di nozze.

Martina dietro di lui per la diretta si è mostrata molto tranquilla e ha spiegato che “aveva preso l’accaduto con molta serenità” (facendo vedere il gesto del naso che si allunga). Un aneddoto che ha fatto sorridere molto il pubblico all’ascolto e che forse, se raccontato in puntata, avrebbe visto meno persone accanirsi su Fabio dopo quanto accaduto a Formentera.