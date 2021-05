Israele, bombardamento su Tel Aviv: diversi morti e feriti

Isralee, pioggia di razzi su Tel Aviv: colpito un palazzo e un autobus, si registrano diversi morti e feriti.

Continua la guerra tra Israele e la Striscia di Gaza. Le tensioni con il movimento islamico palestinese vanno avanti da diverse settimane ma nelle ultime 48 ore si sono verificati alcuni eventi terribili. Hamas aveva dato un ultimatum: Israele aveva tempo fino alle ore 18 per ritirarsi dalla Spianata delle Moschee. Le due fazioni hanno iniziato a bombardarsi: più di 400 razzi sono stati lanciati.

Tra i tanti attacchi che si sono susseguiti, in uno è rimasto ucciso anche Iyad Fathi Faik Sharir, comandante delle unità anticarro di Hamas. Quest’ultimi ha reagito poco fa, lanciando più di 130 razzi in direzione di Tel Aviv.

Israele, razzi su Tel Aviv: colpito un edificio

Hamas ha bombardato un area urbana a sud di Tel Aviv. Tre persone sono morte e diverse sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra i deceduti figura anche una donna. I razzi hanno colpito anche un bus (fortunatamente vuoto) e un oleodotto, provocando un vasto increndio.

Nella città israeliana si sono verificate diverse esplosioni e rimbombano le sirene d’allarme: tutti gli atterraggi all’aeroporto Ben Gurion sono stati annullati. Il blocco dei voli è stato deciso per concentrare tutte le risorse in modo da intercettare i razzi palestinesi in arrivo. Alcuni aerei sono stati dirottati verso Cipro.