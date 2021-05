“La fine del mondo”. Elisabetta Gregoraci in tuta aderente manda in tilt i social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ha deciso di partecipare al programma dopo più di vent’anni di carriera dove è stata davvero tanto criticata per il suo matrimonio con Flavio Briatore, che nonostante sia giunto a capolinea, è durato tanti anni e ancora oggi continua ad essere una persona importantissima della sua vita, e ovviamente il padre di suo figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci fa tremare i social con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta nella casa si è raccontata, ha esternato aspetti della sua vita che nessuno conosceva e della perdita di sua mamma che l’ha segnata inesorabilmente. E che, in qualche modo, le ha fatto anche aprire gli occhi su tanti aspetti della sua vita che non le andavano più bene. Ad oggi Elisabetta è una donna felice, realizzata e ha tutto quello che ha sempre desiderato dalla vita. Single, ma felice e appagata come da sola forse non lo era mai stata prima.

Sui social è diventata ancora più seguita dopo la sua partecipazione al reality e ha tantissime fans che le vogliono bene e che la sostengono ogni giorno.