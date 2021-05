La vita in diretta, Denise Pipitone: cosa ha detto la ragazza calabrese

Ancora una volta si accendono i riflettori sul caso della scomparsa di Denise Pipitone con nuove importanti notizie. Se ne parla a “La vita in diretta” dell’11 maggio, il programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano.

A Scalea in Calabria è stata fermata una ragazza di 19 anni, rumena di nome Denise che era andata a cercare lavoro in un negozio di parrucchiere. Così alcune persone hanno segnalato la somiglianza della giovane con la piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara del Vallo il primo settembre 2004.

I controlli su una giovane di Scalea in Calabria

I carabinieri in queste ore stanno controllando una ragazza di 19 anni di origini romene che vive nel piccolo comune di Scalea. La ragazza, di nome Denise, ha una particolare somiglianza con Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazzara Del Vallo il primo settembre 2004.

La giovane avvistata in Calabria ha offerto piena disponibilità per svolgere tutti gli accertamenti. Una nuova segnalazione e un nuovo capitolo sulla vicenda che riguarda la piccola Denise per cui la Procura ha aperto un nuovo fascicolo di indagine nelle scorse settimane.

Il cuore di Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, è allenato alle segnalazioni e agli avvistamenti. “Sono cautamente prudente“, ha detto la donna che si trova a casa e si sta concedendo un silenzio personale per cercare di capire cosa succederà da ora in poi.

La prima cosa che non torna è l’età della ragazza che ha 19 anni mentre oggi Denise Pipitone ne avrebbe 21. Tuttavia, raggiunta dalle telecamere di Chi l’ha visto, la ragazza ha dichiarato di non essere lei Denise.

Un segnale che pone molta attenzione sul caso della piccola Denise Pipitone. La Procura di Marsala intanto ha aperto un’inchiesta e sta facendo luce sui depistaggi e gli errori della precedente operazione giudiziaria. Dall’altra parte però c’è l’indagine difensiva portata avanti dall’avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta dove sembrerebbe che due persone starebbero raccontando spunti di verità che potrebbero dare una svolta decisiva sulla sparizione della bambina.

Anche in questo caso l’avvocato chiede rispetto per non alterare il lavoro prezioso che si sta facendo in queste ore.