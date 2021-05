La Vita in Diretta, un nuovo record per la regina Elisabetta II

Durante la puntata dell’undici maggio di “La vita in diretta”, condotta dal giornalista Alberto Matano, si torna a parlare dei reali inglesi e nello specifico del nuovo record della Regina Elisabetta II.

La regina Elisabetta II dopo la lunga quarantena a Windsor e la perdita del Principe Filippo è tornata a Westminster dove ha inaugurato la nuova sessione del Parlamento. Ecco cosa è successo.

La Regina Elisabetta sotto i riflettore: ecco cosa è successo

Niente carrozza, la regina arriva in auto con abiti da giorno. Tutti indossavano la mascherina. Una cerimonia molto sobria che però segna la ripartenza. Era dal 2019 che a causa della pandemia la sovrana non apriva la sessione parlamentare.

La regina Elisabetta ha deciso di esserci di persona, senza Filippo ma con Carlo e Camilla. Una cerimonia politica e la regina legge un discorso sul programma di governo. Una trentina di disegni di legge che segneranno l’operato del governo Jonson nei prossimi mesi.

Per la Regina è il 67esimo discorso di apertura di una sessione parlamentare. Un nuovo record per Elisabetta II. “Mi ha molto colpito la presenza di Camilla – dice Silvana Giacobini in collegamento da Milano – perché potrebbe essere un messaggio sottinteso che l’erede al trono non sarà William ma Carlo”.

Dall’altra parte del mondo, in California, Meghan ha registrato un video messaggio esortando la comunità internazionale a non lasciare nessuno senza vaccino. Di Meghan in questo periodo si parla tantissimo, ha anche debuttato come scrittrice provocando una piccola bufera.

Si tratta di un libro di favole per bambini firmato con il titolo di duchessa e sotto la lente di ingrandimento perché sospettato di plagio. Guarda caso, però, negli stessi giorni è uscito anche il libro della cognata Kate, moglie di William.

In questi giorni però un’altra notizia che riguarda William e Harry che il primo luglio, quando si inaugurerà la statua della madre Diana, terranno discorsi separati.