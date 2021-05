La bella assistente di volo e influencer Laura D’Amore è apparsa nella sua recente foto su Instagram con un velo in testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La bella Laura D’Amore ha condiviso una foto su Instagram dove indossa un velo sulla testa e sul viso che copre la bocca. Rimangono fuori solamente gli occhi e il naso. Nella didascalia ha scritto:”Dicono che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Voi condividete questo pensiero“. Tra i molti mi piace sulla foto, ne appare uno che fa pensare. Quello di Flavio Briatore. L’imprenditore segue da tempo su Instagram la bella assistente di volo, ma forse c’è di più?

Laura D’Amore incanta tutti con la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La bella assistente di volo è sempre più bella e sensuale su Instagram. In una recente foto mostra solo occhi e naso ma sono stupendi. In un’altro scatto mostra il fisico con indosso una tutina corta e aderente nera. Anche qui appare il mi piace di Flavio Briatore. Ma oltre che ad essere bella si batte anche per la sua compagnia aerea, l’Alitalia che è sull’orlo del fallimento. Allora lei condivide un video in onore dell’anniversario della nascita di Alitalia, in cui dice che dobbiamo salvare la compagnia e renderla più grande, perché è parte della nostra storia e identità culturale sin dal 1947.

Alcuni commentano:”Magari tornasse ad essere la compagnia che era 30 anni fa, invidiata in tutto il mondo. Auguri a tutti noi. Non solo a te. Eravate il nostro messaggio al mondo intero”. Anche l’attrice Anna Falchi commenta scrivendo:”Brava Laura! Parole sante! Salviamo Alitalia!”. Se a dirlo è Laura D’Amore tutto si può fare, con la sua bellezza ed eleganza riuscirebbe a convincere chiunque. Inoltre è anche vero che Alitalia è la compagnia italiana conosciuto nel mondo e sarebbe un peccato perderla. Sin dal 1947 va avanti e porta i passeggeri ovunque, è la nostra firma. Non possiamo permettere che sparisca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Pertanto speriamo che il messaggio della bella assistente venga preso in considerazione e che la compagnia venga salvata. D’altronde sono già diversi anni che si trova in difficoltà, ma ancora trova il modo di andare avanti. C’è quindi speranza per una ripresa. E poi sarebbe terribile non poter vedere più Laura sui voli di Alitalia.