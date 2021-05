Manuel Aspidi confessa il suo segreto: “È il momento di essere chi sono”

L’ex allievo della scuola di Amici ha fatto coming out in diretta durante la trasmissione Ogni Mattina condotta da Adriana Volpe.

Manuel Aspidi è stato allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi durante la sesta edizione, ospite della trasmissione Ogni Mattina su TV8, condotta da Adriana Volpe, ha fatto coming out confessando il suo segreto: “Sono gay, è il momento di essere chi sono”.

Durante la confessione Manuel si è commosso ed è apparso subito più sollevato, come se si stesse togliendo un peso dal petto che lo opprimeva.

“Sono Gay” ed il sospiro di sollievo di Manuel Aspidi

Durante la trasmissione di Adriana Volte Ogni Mattina su TV8, Manuel Aspidi ha confessato di essere gay, commosso ha riferito: “E’ la prima volta che lo dico, sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno e quindi sono molto fortunato. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”.

Manuel dopo la confessione parla della sua famiglia che l’ha sempre sostenuto nelle sue scelte e l’ha accettato in quanto Manuel, non si è fatta pregiudizi, non ha avuto paura delle opinioni. La famiglia di Manuel gli è stata accanto da sempre.

Ha iniziato a confessare la cosa prima alle sue amiche che lo hanno incoraggiato a vivere la sua vita a testa alta, poi si è rivolto alla madre e alle sorelle: “Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: “Sei speciale a prescindere”. Quando l’ho detto a mia mamma lei ha risposto: “Amore, sapevo che eri speciale fin da quando eri piccolo”. Un genitore lo sa….”.

Anche se da parte della famiglia e degli amici Manuel ha trovato braccia aperte, rassicurazioni e sostegno, la sua vita non è stata facile. Da bambino è stato bullizzato, veniva emarginato ed è stato più volte ferito per i suoi atteggiamenti più gentili del solito.

Grazie alla sua forza di volontà Manuel è riuscito a superare questa fase ed ha iniziato a vivere a pieno la sua vita.