“La mia grande passione” Martina Stella in shorts blocca Instagram: pazzesca – FOTO

Martina Stella, serie di scatti da capogiro. Shorts cortissimi e gambe infinite, le curve dell’attrice bloccano Instagram: sempre più seducente

Classe 1984, Martina Stella fa sognare i fan con la sua bellezza dalla precocissima esperienza come attrice nell’acclamato film “L’ultimo bacio“, in cui solo sedicenne rivestiva un ruolo centrale.

Era il 2001, anno del suo grande esordio in cui ha messo in luce tutte le sue qualità, che ben presto si ripetono in svariate altre pellicole di successo, come “Sapore di te”, “Un’estate ai Caraibi“, “Natale a 5 stelle“, e tanti altri. La partecipazione più recente si registra nel film “Lockdown all’italiana” del 2020, ma nel frattempo l’attrice è anche molto attiva sui social.

Il suo profilo Instagram conta 511 mila followers, con i quali condivide scatti della sua quotidianità, dove non manca la visuale sulla sua inconfondibile bellezza. Lo dimostra anche nell’ultima serie di scatti, dove sfoggia un look che non passa inosservato, soprattutto ai fan che la celebrano.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “La fine del mondo”. Elisabetta Gregoraci in tuta aderente manda in tilt i social FOTO

Martina Stella, shorts cortissimi per un look seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Federica Pellegrini, teneri baci e tanto amore: il VIDEO è già virale

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola, Andrea Cerioli e la sorpresa inaspettata: Arianna lo raggiunge



Una Venere moderna dalle forme perfette, i capelli biondi e i lineamenti regolari: Martina Stella rappresenta un ideale estetico quasi artistico. Bellezza senza epoca e collocazione, semplicemente universale e simbolo di armonia, l’attrice è stata notata giovanissima per il suo esordio nel cinema.

Un’immagine che il tempo non riesce a scalfire e che mantiene invariata la sua freschezza, come dimostra nell’ultima serie di scatti postati su Instagram. Complici i colori pastello, i volant e la fantasia animalier nei toni del rosa, il look ha un sapore tipicamente giovanile.

Gli shorts hanno un effetto super sexy sulle gambe infinite dell’attrice, che ne evidenziano anche il perfetto punto vita. I lunghi capelli biondi scendono in delicate onde e lo sguardo profondo è esaltato dal make up sfumato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Outfit che conquista migliaia di like e centinaia di commenti dai fan in visibilio per la sua magnetica e seducente bellezza.