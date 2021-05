Mercedesz senza limiti sui social network: la figlia di Eva ha condiviso uno scatto in cui indossa una magliettina strettissima e pantaloni bianchi.

Mercedesz è senza ombra di dubbio una star sui social network: il suo profilo è seguitissimo su Instagram mentre le sue fotografie esplosive fanno sempre velocemente il giro del web. La 29enne ha avuto alcuni problemi dal punto di vista sentimentale, avendo litigato con il suo fidanzato Lucas. La figlia di Eva, questo pomeriggio, è stata ospite a ‘Pomeriggio Cinque’.

La ragazza ha spiegato cosa è accaduto tra lei e il suo amato. “Quando Lucas ha messo la storia, la situazione era proprio quella, non stavamo insieme. Io non l’avrei messa, perché ci conosco”, ha spiegato la classe 1991 ai microfoni di Mediaset. La splendida influencer ha infine svelato a Barbara D’Urso di essere tornata insieme al suo Lucas. Mercedesz ha deciso di mostrare anche su Instagram l’outfit scelto per l’occasione: era davvero meravigliosa ed incantevole.

Mercedesz mostruosa da Barbara D’Urso, che outfit spaziale e che forme!

