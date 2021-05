Antonella Elia si mostra più solare e serena che mai ma non tutti i fan apprezzano: c’è chi la mette in allerta

Antonella Elia vive da qualche tempo un nuovo periodo di grande popolarità. La showgirl dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è riesplosa in modo sensazionale e non si è più fermata. Prima Temptation Island con il suo Pietro delle Piane e poi come opinionista proprio del reality show di Canale 5 al quale aveva partecipato l’anno prima come concorrente.

Proprio la relazione con il suo Pietro è stata a lungo sotto i riflettori. Il comportamento poco corretto di lui nel reality dei sentimenti del Biscione, la polemica intorno alle sue dichiarazioni, poi smentite, sul programma nel quale a suo dirti è tutto scritto, i loro tira e molla. Insomma per Antonella ed i suoi fan non c’è stata pace.

Dopo oltre un anno di tensioni, polemiche e una decisa instabilità, pare che tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane splenda ancora il sole. “Stiamo ancora insieme, ma viviamo in due case separate – ha dichiarato l’ex valletta di Mike Buongiorno – Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare, come ha fatto lui”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il VIDEO e la gioia