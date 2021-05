Muore a 21 anni battendo la testa. La caduta dal trattore è stata fatale

E’ caduto dal trattore, ha battuto la testa ed è morto. Questa mattina un giovane di 21 anni non ha avuto scampo dal suo destino beffardo.

Questa mattina O.I. è morto cadendo dal trattore e battendo la testa, Modica (paese nel quale risiedeva) è rimasto senza parole per la tragica vicenda.

Sembrava un giorno lavorativo qualunque, si esce con il trattore per sbrigare delle faccende in campagna quando all’improvviso tutto si trasforma in dramma.

Per O.I. non c’è stato nulla da fare, il ragazzo è morto sul colpo

Questa mattina il giovane ventunenne O.I. è morto mentre il suo amico guidava il trattore sul quale viaggiavano in contrada Zappulla una cittadina siciliana.

Stando ad una prima ricostruzione sembra che il giovane abbia perso l’equilibrio mentre era seduto sul mezzo agricolo, sia caduto dallo stesso ed abbia battuto violentemente la testa al suolo.

I passeggeri sul mezzo agricolo erano tre e uno di questi era proprio O.I., gli altri due hanno allertato immediatamente i soccorsi, sono stati raggiunti dall’elicottero del 118 ma i sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti del commissariato di Modica in provincia di Ragusa.

La notizia ha destato non poco stupore in paese soprattutto perché la dinamica ha dell’incredibile. E’ assurdo morire per una caduta accidentale mentre un mezzo agricolo (che ha una velocità limitata) è in transito. Gli amici di O.I. sono sotto shock e tutti stanno facendo il possibile per fare luce sulla vicenda.