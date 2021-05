Dopo l’inspiegabile caduta, una neonata di appena quattro mesi muore tragicamente in una provincia liguere. Scattano le indagini.

Un bimba di appena quattro mesi ha perso tragicamente la vita in Liguria, più precisamente in provincia di Imperia, dove risiedeva la sua famiglia di origini africane ed ubicata momentaneamente in una struttura dedita all’accoglienza per migranti. Una notizia sconcertante che ha visto adesso il piccolo comune limitrofo stringersi in lutto.

Al momento gli agenti della Polizia locale stanno indagando sulle dinamiche che hanno portato la piccola al decesso in seguito ad una caduta apparentemente accidentale.

Liguria, tragica morte di un neonata: si indaga sulle dinamiche della caduta

La coppia di origini africane, e richiedente asilo, risiede al momento nei pressi di Dolcedo, una piccola località dell’entroterra ligure, che ha assistito inaspettatamente allo spegnersi della nascente vita. La bimba, secondo le prime ricostruzioni effettuate sul caso, avrebbe battuto il capo in seguito ad una caduta, per poi perdere immediatamente conoscenza.

I genitori non avrebbero aspettato l’arrivo dell’ambulanza, temendo di perdere in tal modo del tempo prezioso, e hanno deciso di recarsi al Pronto Soccorso attraverso l’utilizzo di mezzi propri. Al momento dell’arrivo in ospedale, nonostante il repentino intervento dell’équipe medica sul posto, sfortunatamente non c’è stato nulla da fare per la bambina. Se non accertare l’ora del decesso.

I gravi danni provocati dalla caduta sarebbero infatti risultati subito fatali per la piccola. Provocando una reazione di shock nei familiari. Adesso le indagini chiariranno se si sia trattato di un semplice incidente oppure se ci siano delle responsabilità nel drammatico accaduto verificatosi in questi ultimi giorni.