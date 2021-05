“Sei Tale e quale”. Un’occasione speciale per Carlo Conti: il tributo più dolce – FOTO

Carlo Conti approfitta di un’occasione speciale, la Festa della Mamma, conclusasi da poco, per omaggiare due donne speciali che hanno arricchito la sua vita. Il tributo su Instagram è commovente

Carlo Conti è senza dubbio uno dei presentatori a cui il pubblico italiano è più affezionato. Instancabile, stacanovista, lo abbiamo visto continuare a svolgere il suo lavoro, sebbene affetto da Coronavirus, collegandosi da remoto mentre era alla conduzione di Tale e Quale Show. Una volta guarito, è stato impegnato in una nuova avventura televisiva, prendendo le redini del longevo e fortunato format Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi, in una versione nuova (Viva gli Sposi), dedicata a giovani coppie di fidanzati, prossime alle nozze.

Adesso lo ritroviamo infiammare i venerdì sera di Rai Uno con la trasmissione Top Dieci che si concluderà il prossimo 28 Maggio. Tornerà immediatamente sul piccolo schermo in compagnia di Mara Venier per presentare la 63ª edizione dello Zecchino d’Oro, domenica 30 maggio, dalle ore 17.20.

Carlo Conti ha voluto omaggiare due importantissime donne della sua vita in occasione della recente festa della mamma. Che cosa ha scritto

Carlo Conti omaggia due donne, mamme, importantissime nella sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Il presentatore tv Carlo Conti ha scelto Instagram per avanzare un tributo a due donne speciali nella sua esistenza in occasione della Festa della Mamma, svoltasi domenica scorsa. Una è la sua compagna di vita, la moglie, Francesca Vaccaro, costumista sposata nel 2012 e madre del loro unico figlio, il piccolo Matteo.

L’altra è la sua stessa mamma, la signora Lolette, che purtroppo non c’è più poiché deceduta nel 2002 a causa di un attacco cardiaco. Il loro rapporto era davvero unico e speciale. Il padre di Carlo Conti, infatti, è scomparso nel 1962 quando il conduttore aveva appena 1 anno di vita, per via di un brutto male: un tumore al polmone. La madre è stata il suo tutto, una guida che lo accompagnato e gli è stata vicino fino alla fine dei suoi giorni.

“Le due mamme della mia vita. Auguri a tutte le mamme” – scrive il presentatore in didascalia su Instagram, accompagnado queste parole a un’immagine che ritrae sia la Vaccaro, sia la signora Lolette.

Tanti i messaggi di vicinanza da parte dei suoi follower: “Sei tale e quale alla tua mamma”, “(Auguri) anche alla mia che mi guarda dal cielo”, “Cavoli, sei identico a tua madre!”, “Grazie Carlo, Francesca di una dolcezza nel sorriso bellissima, la tua mamma ti somiglia tantissimo”.