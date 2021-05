Oggi è un altro giorno, Simone Cristicchi: “C’è molto bisogno”

In collegamento con Serena Bortone durante la puntata dell’11 maggio di “Oggi è un altro giorno” c’è il cantante e scrittore Simone Cristicchi. Ecco cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Cristicchi (@cristicchi)

Il cantante e scrittore Simone Cristicchi molto amato dagli italiani è autore di un libro dal titolo “HappyNext”. In collegamento da Velletri Cristicchi viene intervistato da Serena Bortone, la conduttrice del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”.

LEGGI ANCHE —–> Piera Maggio, madre di Denise Pipitone rivela un segreto: “Li conosciamo…”

Simone Cristicchi, artista sensibile tra impegno e Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Cristicchi (@cristicchi)

LEGGI ANCHE > I Soliti Ingoti, Rocio Morales fa una partita incredibile: non era mai successo

Artista di una sensibilità incredibile, Simone Cristicchi ha smosso le coscienze quando al festival di Sanremo si è presentato con un brano speciale: “Ti regalerò una rosa“. Ancora un fiore per raccontare il dramma della malattia mentale.

Il cantante si presenta al suo pubblico in veste di scrittore, nel suo libro ci sono sette parole chiave verso la felicità e dei racconti molto profondi. Tra tutti uno in particolare ha segnato l’autore: quello che riguarda la sua mamma. “Quando riesce a sorridere – dice Cristicchi – mia madre illumina tutto il mondo nonostante abbia tutto il diritto di essere arrabbiata“.

Poi c’è la lentezza cioè “riprendersi il contatto con sé stessi e con il tempo che viviamo. Questo è un modo che ci avvicina ai ritmi naturali di vivere“.

Per Cristicchi parlare di felicità è qualcosa di prioritario. “Questo libro l’ho scritto prima della pandemia e non mi aspettavo che potesse riscuotere questo successo. Si vede che c’è un gran bisogno di felicità, di distrarsi, di vivere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Quello di cui Cristicchi non può fare a meno è l’arte. “La società dovrebbe essere come un’orchestra in cui ognuno di noi dovremmo mettere a disposizione il talento. Il problema di oggi è che ci mancano i maestri e mi sono chiesto dove fossero. Li ho trovati e si trovano nella seconda parte del mio libro“.