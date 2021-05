La conduttrice e speaker radiofonica Diletta Leotta è stata punzecchiata dalla giornalista Paola Ferrari: “Non rappresenta le giornaliste italiane, al massimo Belen…”

La giornalista Paola Ferrari accusa Diletta Leotta di non rappresentare le giornaliste italiane, il tutto emerge durante un’intervista della Ferrari per Il Giornale.

La Ferrari ripercorre le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera e non risparmia qualche frecciatina di troppo a qualche sua collega del mondo del giornalismo.

A muso duro e senza ripensamenti, Paola Ferrari lancia frecciatine a Diletta Leotta

Il commento di Paola Ferrari su Diletta Leotta è stato diretto e senza troppi giri di parole.

Una sua frase ha fatto parecchio discutere: “Diletta Leotta? Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen…”

La giornalista sportiva Rai aggiunge: “Per me era inconcepibile avere love story con calciatori, avrei perso tutta la credibilità di giornalista che stavo costruendo con una fatica spaventosa. Non era facile sopportare i sorrisi ironici di chi al campo ti vedeva come un’ochetta in cerca di gloria”.

La giornalista Rai racconta di aver dovuto faticare molto per raggiungere il successo che ha avuto, da piccola è andata via di casa e per mantenersi ha lavorato. Vivere da sola non è stato facile soprattutto perché non arrivava a fine mese. I suoi genitori sono stati poco presenti nella sua vita ma grazie alla sua volontà e al suo carattere non ha intrapreso strade sbagliate.