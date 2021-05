Percuotono la figlia neonata con tanta violenza da provocarle lesioni neurologiche e strabismo: entrambi i genitori condannati a 3 anni di carcere

Tre anni di reclusione per lesioni aggravate in concorso. È questa la sentenza emessa dalla giudice Carla Scheidle del Tribunale di Bolzano, per una coppia che aveva maltrattato la figlioletta quando aveva appena otto mesi.

I due hanno preferito essere giudicati con il rito abbreviato, che garantisce uno sconto sulla pena massima prevista. Tuttavia la Procura del capoluogo trentino ha comunque ottenuto che scontassero un anno in più di carcere rispetto ai due richiesti inizialmente.

Il caso ha fatto molto discutere per via della lesioni permanenti e gravissime subite da una piccola indifesa. I due, un 50enne ed una 34enne, avevano percosso con violenza la loro bimba neonata. Ciò le aveva causato emorragie cerebrali e retiniche, facendola diventare strabica.

Picchiano la figlia neonata fino a farla diventare strabica: condannati

I fatti incriminati risalgono al 2017, quando la bambina aveva meno di un d’età. I genitori portarono la figlioletta in ospedale a Bolzano, affermando che la bimba fosse caduta dal letto. Stranamente, dopo due notti, il padre decise di riportare a casa la neonata, sebbene ciò fosse contrario al parere dei medici. Soltanto un successivo ricovero della bimba, consentì alla verità di emergere.

All’insorgere dello strabismo, i pediatri portarono avanti nuove analisi sulla piccola. Così scoprirono che non si trattava di danni causati da cadute accidentali, bensì della sindrome nota col nome di “shaken baby“. Letteralmente significa “bambino scosso”, ed è un fenomeno che si verifica quando i neonati vengono strattonati in modo violento e ripetuto, magari per farli smettere di piangere.