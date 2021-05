Pierpaolo Pretelli chi è e cosa ha fatto: età, figli, fidanzata, tutto su di lui

Ultima vittima de Le Iene, Pierpaolo Pretelli sarà protagonista dello scherzo che andrà in onda questa sera. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Le Iene continuano a mietere vittime e anche questa sera andrà in onda uno scherzo che ha visto come protagonista un personaggio dello spettacolo. Si tratta di Pierpaolo Pretelli, secondo classificato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il 30enne originario di Maratea ha alle spalle alcune esperienza televisive, sebbene la sua grande occasione sia arrivata proprio con il reality di Canale 5. Dentro la casa ha trovato anche l’amore e proprio la sua compagna si è resa complice del programma per organizzargli uno scherzo con i fiocchi. Ma prima di scoprire di cosa si tratta, conosciamo qualche dettaglio in più su di lui.

NON PERDERTI ANCHE -> Ilary Blasi li distrugge tutti, fan in estasi: una grande sorpresa

Chi è Pierpaolo Pretelli, biografia e vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Mediaset, la clamorosa scelta di Alfonso Signorini spiazza tutti

Il grande pubblico lo ha conosciuto principalmente grazie al Grande Fratello Vip ma la carriera televisiva di Pierpaolo Pretelli è stata una susseguirsi di partecipazioni a programmi Mediaset. Insieme a Elia Fongaro è stato scelto per formare la prima -e unica- coppia di velini uomini sul bancone di Striscia la Notizia. Al termine di questa esperienza ha preso successivamente parte a Temptation Island come tentatore e a Uomini e Donne come corteggiatore. Ha lavorato anche come modello e per mantenere la propria famiglia si è diviso per anni tra lavori in discoteca e nei ristoranti. Il suo sogno sarebbe quello di poter intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo cercando di sfruttare la sua capacità nell’intrattenere il pubblico.

È stato spesso al centro del gossip per le sue frequentazioni, a partire dall’influencer Ginevra Lambruschi per continuare con la modella Ariadna Romero. Quest’ultima può essere definita come il suo grande amore, con la quale ha condiviso anni di vita e un figlio, il piccolo Leonardo.

LEGGI ANCHE -> Grave lutto per la cantante Adele, l’inaspettato annuncio

All’interno della casa più spiata d’Italia ha fatto molto parlare per la sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci, per la quale Pierpaolo aveva dichiarato di provare un forte interesse e forse anche qualcosa in più. Dopo la separazione tra i due, l’ex velino ha intrapreso una relazione con un’altra coinquilina, Giulia Salemi. Con la bella influencer sembra scoppiato davvero l’amore, tanto da portare Pierpaolo a decidere di farla conoscere al figlio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Questa sera il giovane sarà vittima di uno scherzo proprio per mano della sua compagna, che si è resa complice della produzione de Le Iene.