Bianca Guaccero fa una sorpresa ai propri fan e lancia una vera e propria dedica. Tutti impazziscono per lei: un tripudio

Bianca Guaccero va in vacanza in anticipo. La bella conduttrice di Detto Fatto ha chiuso il suo programma di Rai 2 tra le lacrime. Per lei si è conclusa la terza edizione dalla trasmissione del pomeriggio. L’ultima non è stata di certo facile. Ha dovuto mandare giù molti rospi la Guaccero combattendo prima con lo scandalo nato dal tutorial sexy su come fare la spesa che le è costato anche un periodo di stop e poi, quasi in finale di stagione, anche la conduzione da casa per via del Covid-19.

Nella prossima stagione la rivedremo ancora al timone di Detto Fatto anche se già da ora si parla di alcune modifiche. La conduttrice e attrice pugliese ha infatti ringraziato tutti per aver trascorso tre anni meravigliosi e poi ha aggiunto: “Detto Fatto continuerà, cambierà e si rivoluzionerà come tutte le cose, ma continuerà” ha annunciato. Ecco che la rivedremo ma chissà in quale versione del programma.

Molti si sono chiesti come mai Detto Fatto ha chiuso i battenti così presto. Non si tratta di calo di ascolti e di corsa ai ripari. Tutto dipende dal fatto che sabato 8 maggio è partito il Giro d’Italia 2021 che si svolgerà fino al 30 maggio. Rai2 è la televisione ufficiale per la messa in onda dell’evento e così Guaccero ed i suoi sono dovuti andare in vacanza anticipatamente per una questione organizzativa.

Bianca Guaccero, la FOTO e la dedica ai fan